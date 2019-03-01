Пакистан согласился на посредничество России в урегулировании конфликта с Индией

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о готовности исламской республики принять предложение главы МИД РФ о посредничестве в вопросе урегулирования конфликта с Индией.

"Сергей Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность в регионе", - цитирует слова главы дипломатического ведомства Пакистана издание Dawn.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил организовать переговорную площадку для Индии и Пакистана, если эти страны захотят провести совместные переговоры.

Напомним, что напряженность в отношениях Индии и Пакистана возросла после того, как 14 февраля террорист смертник взорвался вместе с начиненной машиной взрывчаткой в ​​индийской военной колонне в Кашмире, в результате чего погибли 40 индийских солдат. Индия обвинила Пакистан в оказании поддержки и предоставлении убежища террористам, а затем нанесла авиаудар по "базам террористов" на территории Пакистана.

В свою очередь пресс-служба армии Пакистана заявила о нарушении индийскими военными самолетами пакистанской границы. "Правда.Ру" сообщала, что два самолета были сбиты. Пилоты успели катапультироваться и сейчас находятся под арестом, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как 27 февраля военные самолеты Индии и Пакистана сошлись в воздушном бою. Всего в бою участвовали 32 самолета.

На фото: Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши

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