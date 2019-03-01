Stratfor: Россия никогда не отдаст Крым

За пять лет Россия укрепила свой контроль над Крымом и никакие военные действия и дополнительные санкции не смогут убедить ее отказаться от полуострова. К такому выводу пришел аналитик американского издания Stratfor Сим Тэк. Попытки Украины и Запада оспорить российский контроль приведут лишь к осложнению отношений с Москвой.
Россия де-факто контролирует Крым и российская "военная сила в конечном счете обеспечивает этот прямой контроль", несмотря на все разговоры о незаконности проведенного референдума. Большинство жителей Крыма в действительности были и остаются настроены пророссийски, что позволяет России пользоваться высокой политической поддержкой, признает автор.
Угрозы украинских властей относительно возможных военных действий и политические требования стран Запада по поводу возвращения Крыма Украине "не выходят за рамки символизма, поскольку у них мало шансов на то, чтобы изменить реальность", говорится в материале.
Однако такая символическая борьба может привести к тому, что раскол между Россией и остальным миром станет более глубоким и приведет к открытой конфронтации. "Крымский вопрос" является "стержнем масштабного противостояния между Западом и Россией". Запад получил удобную возможность объединиться против России, поддержав позицию Киева, отмечается в статье.
Аналитик признает, что вряд ли есть средство, которое заставит Россию отказаться от Крыма, поскольку даже западные санкции не смогли этого сделать. Наращивание вооруженных сил лишь поглощает значительную часть ресурсов с обеих сторон.
Очень часто масштабные кризисы в международных отношениях и длительные безрезультатные споры в итоге приводят к тому, что их участники вынуждены согласиться с реальным положением вещей, подытоживает автор статьи.
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