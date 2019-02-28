Переговоры ради переговоров - итог саммита США - Северная Корея

Главным итогом переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое стала тактическая победа северокорейской стороны. Такое мнение в интервью "Правде.Ру" высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Позиция Северной Кореи заключается во ведении переговоров ради переговоров, поскольку ключевое условие Соединенных Штатов — демонтаж ракетно-ядерной программы — является для КНДР абсолютно неприемлемым, подчеркивает эксперт "Правды.Ру". Благодаря своей ядерной программе Северная Корея смогла превратиться из государства-изгоя в заметного игрока на международной арене, к которому в настоящее время приковано внимание всего мира. Благодаря этой же программе КНДР пробила изоляцию, которую на протяжении десятилетий в отношении страны проводили Соединенные Штаты.

Северокорейская тактика бесконечного переговорного процесса уже дала свои результаты. Во-первых, резко ослабла напряженность вокруг Корейского полуострова, "возможность крупной войны в этом регионе пока отодвинулась на неопределенное время", добавил эксперт "Правды.Ру". Во-вторых, происходят процессы постепенного сближения Северной и Южной Кореи. В свою очередь и мировое сообщество начинает относиться к Пхеньяну гораздо либеральнее, что, безусловно, ослабляет санкционное давление ООН, оказываемое на КНДР. В-третьих, переговоры укрепляют авторитет Ким Чен Ына в северокорейском обществе.

В этом плане процесс длительных переговоров выгоден для КНДР даже в том случае, если они не дадут никаких конкретных практических результатов, кроме заявлений из Белого дома о том, что переговоры будут продолжены, заключил в интервью "Правде.Ру" Владимир Васильев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американская газета The Washington Post заявила о "провале" переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам источника издания, главы государств так и не смогли договориться о денуклеаризации КНДР.

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