Мэр Риги рассказал о своем отношении к русским и Латвии

Действующий мэр Риги Нил Ушаков гордится тем, что он русский. Также, по его словам, он гордится тем, что родился в Латвии.

Об этом Нил Ушаков, отметим, объявил на митинге в его поддержку, прошедшем в самом центре Риги, столице Латвии.

Так, Нил Ушаков, обращаясь к пришедшим поддержать его латышам, заявил, что гордится своей национальностью. Также действующий мэр Риги отметил, что гордится Латвией как местом, в котором ему довелось родиться. Его супруга, рассказал Нил Ушаков — латышка, а их общие дети свободно говорят на двух языках.

Нил Ушаков заявил, что будет бороться как за латышей, так и за русских. Два эти народа, объявил он, его семья. Ему, признался Ушаков, нестерпимо больно видеть, когда между русскими и латышами происходят конфликты.

Жителям Риги — латышам и нелатышам — поделился мнением Нил Ушаков, необходимо бороться за светлое и мирное будущее своего города вместе.

Напомним, что несколько дней назад правоохранительные органы Латвии провели в доме у мэра Риги Нила Ушакова обыск. Его обвиняют в коррупции. Сам же Ушаков неоднократно заявлял, что его совесть чиста.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства образования Латвии отказалась говорить с представителями средств массовой информации на русском языке. Латышский, заявила Илга Шуплинска — для Латвии, а русский — для России.

Фото: facebook.com

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