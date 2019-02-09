Экс-депутаты Верховной рады рассказали о бегстве украинских летчиков-испытателей в Россию

Украинские летчики-испытатели и прочие специалисты военно-промышленного комплекса бегут в Российскую Федерацию.
Об этом в эфире украинских телеканалов заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.
Так, заявил экс-депутат Верховной рады, в последние годы все больше и больше украинских летчиков-испытателей и прочих специалистов военно-промышленного комплекса переезжают в Россию. Там, делится своим видением ситуации Евгений Червоненко, их ждут на работу "с удовольствием".
В современной Украине, посетовал экс-депутат Верховной рады, нет никаких льгот для летчиков-испытателей. К тому же, указал Евгений Червоненко, в Незалежной у них маленькие пенсии — не больше 25 тысяч рублей. Это, считает Червоненко, для профессионалов своего дела и "авторов огромных мировых рекордов" несправедливо.
Забил тревогу и другой бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что когда-то Украина была якобы четвертой страной на рынке вооружений, но сегодня на территории страны уже почти не осталось не квалифицированного, ни рабочего персонала.
Уезжают специалисты, указал Кирилл Куликов, не только в Россию, но и другие страны постсоветского пространства — например, Казахстан.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из Всемирного банка выяснили, насколько сильно Украина отстает по экономическим показателям от ведущих стран Европы. Так, например, указали экономисты, чтобы догнать условную Польшу, современной Украине понадобится около пятидесяти лет, а Германию — все сто.
Фото: mil.ru
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