СМИ рассказали о "панике в ЦРУ" из-за саммита Путина и Трампа в Хельсинки

Этим летом в Хельсинки, Финляндии состоялась встреча действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина. Встреча эта стала настоящим испытаниям для американских спецслужб.

Об этом, во всяком случае, заявляет американское издание The Business Insider.

Издание напоминает, что мировое сообщество придерживается мнения, будто Россия вмешалась в последние американские президентские выборы. Во время встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп же заявил, что так якобы не считает. И пусть он потом поменял свою точку зрения, пишут авторы материала в The Business Insider, в тот момент, когда в Хельсинки он заявил о невиновности Российской Федерации, в ЦРУ поднялась самая настоящая паника.

Отметим, что столь неоднозначная и изменчивая позиция Дональда Трампа еще больше убедила американские спецслужбы, западные средства массовой информации и оппозицию в его сговоре с правительством Российской Федерации.

Американская разведка, напомним, утверждает, что российские спецслужбы вмешались в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году. Цель вмешательства же якобы заключается в том, чтобы посадить в президентское кресло "угодного" Москве Дональда Трампа, а не демократичную и прозападную Хиллари Клинтон.

Не так давно в Аргентине завершился саммит Большой двадцатки. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ряд иностранных изданий считает этот саммит провалом Дональда Трампа. И все, уверены журналисты, из-за Владимира Путина.

Фото: kremlin. ru

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