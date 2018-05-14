Санкции США: Китай открывает железнодорожное сообщение с Ираном

Власти Китая открыли железнодорожное сообщение с Ираном, несмотря на позиции США.

Официальный Пекин открыл новый железнодорожный маршрут в Иран, в то время как США призывают свои компании свернуть свои взаимодействия с Тегераном.

Поскольку президент США Дональд Трамп ужесточает свое конфронтационное отношение к Тегерану, разрывая ядерную сделку 2015 года и призывая к новому режиму санкций, Китай более чем готов воспользоваться возможностью для торговли, открыв новую международную железную дорогу, соединяющую Тегеран и Баяннур, город в регионе внутренней Монголии Китая.

Точный маршрут железной дороги еще не раскрыт, так как в настоящее время существует несколько крупных железнодорожных проектов. Но с учетом того, что Баяннур расположен недалеко от границы Китая и там уже есть Международная железная дорога в Казахстан, вполне вероятно, что новый торговый путь проходит через территории бывших советских республик Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

По данным Washington Post, Китай отправил первый поезд из Баяннура со 1150 тоннами семян подсолнечника, потому что Баяннур является крупнейшим районом производства семян подсолнечника в Китае.

Напомним, Китай экспортирует около 180 000 тонн семян подсолнечника каждый год. Новый маршрут поезда сокращает время доставки примерно на 20 дней, а китайские семена подсолнечника теперь, как ожидается, доберутся до Тегерана за две недели - в два раза быстрее, чем раньше.