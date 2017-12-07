Экс-депутат Рады приказала русскоязычным украинцам "паковать манатки"

Русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и должны "упаковать манатки и свалить в Московию".

С таким заявлением в эфире "4 канала" выступила известная националистка, экс-депутат Рады Ирина Фарион.

По ее словам, термин "русскоязычное население" — это бытовой штамп, а те, кто себя к нему причисляет — нытики и маргиналы. Да еще, в придачу,

"каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей Путина, притягивающий его армию на Украину, они своим языком нас расстреливают".

Ирина Фарион нередко привлекает к себе внимание, устраивая скандалы своими антироссийскими высказываниями. И сейчас она еще "мягко" выступила, раньше вообще предлагала убивать тех, кто по0русски говорит и думает.

Вот, например, что об этом рассказывала "Правда.Ру".

Экс-депутат Рады: русскоязычные не имеют права на существование

Экс-депутат от "Свободы" Ирина Фарион заявила о том, что ее задача — "маскимально нейтрализовать" русскоязычных граждан Украины.

Фарион в эфире "Незалежного телевізійного агентства" назвала украинцев с русским языком "трофеем Путина" и пояснила, что их нужно лишить возможности получать в Украине образование и работу, после чего они "защебечут на украинском".

По ее словам, "то есть если у нас в Украине есть некая категория людей, которая хвастается тем, что они — трофей Путина, то какое мне до них дело? Моя задача — максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Тогда они защебечут на украинском языке на следующий день. Пусть эти русскоязычные поедут в Америку, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут! Пусть едут в Польшу или Чехию".

Фарион также отметила, что ей "абсолютно безразлично русскоязычное население. Потому что кто это? Прошу показать мне такую юридическую категорию. Где в Конституции Украины написано, что такое имеет право на существование? …В мире нет немецкоговорящих поляков или немецкоговорящих чехов. Русскоязычность в Украине — это клеймо оккупанта, это самый лучший трофей Путина. Это символ поражения украинца перед россиянином или, извините, московитом — так намного лучше их называть", — резюмировала Фарион.

Politonline.ru ранее писал о том, что проукраинские активисты уже выступали с заявлениями, что мирные жители Донецкой и Луганской народных республик заслужили обстрелы, поскольку "не ценили" жизнь на Украине. Один из лидеров Автомайдана Сергей Поярков высказывал мнение, что Киев проводит "спецоперацию" именно "в тех областях, где люди не ценили то, что они были на Украине". По его словам, нельзя сказать, что "они безвинно страдают", так как "наказаны за свою вину".

Политик Арсений Яценюк жителей Донбасса прямо характеризовал как "унтерменшей". Да и сам президент Украины Петр Порошенко некоторое время назад публично назвал воинов УПА героями, тем самым в очередной раз демонстрируя не только лояльность, но и свое одобрение фашистским методам борьбы.

Вспоминается, как и. о министра обороны Украины Михаил Коваль обещал, что все жители Новороссии, включая женщин после взятия бунтующих и расстреливаемых городов будут помещены в концлагеря и после проверки выселены со своей Родины по разным областям Украины. Так что неудивительно, что с призывами устраивать в России теракты уже выступали и популярные блогеры Украины, и не менее известные журналисты, а также военные — так они "виртуально" расправлялись с москвичами, "предателями из Крыма" и даже Керченским мостом.