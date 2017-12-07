Два НИИ Минобороны РФ и один гражданский внесены в список санкций США

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, напрямую подчиняющееся Минторгу США внесло в список организаций, угрожающих интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов три российских НИИ:

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны России (находится в Саратовской области);

48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Сергиев Посад) и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге;

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ).

Как следует из документа (размещен в открытом доступе), американские власти считают, что данные научные институты занимаются разработкой биологического и химического оружия.

Напомним, Россия объявила в 2017 году, что программа по ликвидации химического оружия завершена.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Россия сэкономила почти 10 млрд, разоружившись раньше срока

Россия сэкономила на сроках ликвидации отравляющих веществ 9,6 млрд рублей, сообщается на сайте Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия.

Сообщается, что программа химического разоружения была завершена в сентябре на три года раньше, сэкономив 9,6 миллиарда рублей государственного бюджета.

В настоящее время Федеральное управление ликвидирует последствия работы своих объектов, оптимизирует этот процесс, внедряя новые разработки и рационализаторские предложения.

Добавим, что Россия также завершает программу по ликвидации химического оружия. Окончательно запасы будут уничтожены в сентябре. Таким образом, Россия избавится от боевых отравляющих веществ на год раньше запланированного срока. Кроме того, РФ выполнит план по химическому разоружению на шесть лет быстрее США, где программа началась на пять лет раньше, а объем требующих утилизации веществ составляет на 10 тонн меньше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" в Удмуртии было закончено уничтожение боеприпасов с отравляющим веществом люизит.

России осталось ликвидировать только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа "ви-икс", отметил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.