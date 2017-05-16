Рада проголосовала за продление запрета российских соцсетей на Украине

Верховная рада Украины вечером 13 мая собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть один-единственный вопрос:

одобрить постановление об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с предложением продлить запрет российских соцсетей и онлайн-ресурсов.

Как передает "Интерфакс-Украина", за постановление проголосовали 248 парламентариев. После этого голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание.

Ожидается, что сегодня, 14 мая, президент Владимир Зеленский своим указом введет его в действие.

Напомним, что речь идет о таких известных ресурсах, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Санкции введены также в отношении компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов.

Как писала ранее "Правда.Ру", запрет вступил в силу в соответствии с решением СНБО Украины, которое в мае 2017 года ввел в действие своим указом тогдашний президент страны Петр Порошенко.

Санкции вводились сроком на три года.

Вот как это было.

Игорь АШМАНОВ — о том, будет ли на Украине "цифровой майдан" после запрета российских веб-ресурсов

Петр Порошенко ввел новые санкции против России. Правда, пострадало, как всегда, население. Украинцам заблокировали доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Запретили им и "Яндекс". Открывается лишь главная страница поисковика. Санкции наложили на Mail. Ru Group. Кстати, сайт Mail.ru, разумеется, тоже попал под запрет.

Также были продлены санкции, введенные ранее против российских физических и юридических лиц. В расширенный список попали 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

В отношении российских СМИ на Украине ввели санкции сроком на три года. В черный список попали такие российские СМИ, как МИА "Россия сегодня", "Звезда", "ТВ-центр", "НТВ", "Рен-ТВ" и "РТР-планета", "Наше радио" и "РБК".

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к известному интернет-эксперту и бизнесмену Игорю Ашманову.

— Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают блокировку доступа в соцсетях. Помимо этого, доступ будет заблокирован ко всем сервисам "Яндекса". Будет ли "цифровой майдан"? Начнут бунтовать те, у кого отняли смысл жизни?

— Это, безусловно, глупо. Но Порошенко активно борется с российской пропагандой. Сейчас изымают русские книги с Украины — отовсюду. Решили и соцсети, и СМИ добавить в копилку. Они же лаской и нежностью не отличаются. Наверное, вы знаете: на днях кто-то не ответил на приветствие "Слава, Украине!", а ему ноги прострелили. Но думаю, не будет никакого "цифрового майдана". Я, честно говоря, сомневаюсь. Думаю, что проглотят, как и все остальное.

— Вы говорите, что здесь только пропаганда, но ведь блокированы также будут сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Тут какая пропаганда? Осталось только запретить все, что сделано с участием российских программистов? Ни Windows, ни iOS, ни мессенджеров, ни соцсетей, ни софта почти никакого не будет, ведь наши — везде?

— "Касперского" уже, по-моему, как-то ущемили. Пока все же вижу войну с российской пропагандой, причем здесь "сделано руками"? Не решатся на Украине бунтовать.

— В Интернете вал комментариев. Мало кому, к сожалению, понятна логика Петра Порошенко в данном случае…

— Ну, у него логика понятная: это логика безумия, абсолютно логичная шизофрения, которая зациклена внутри своего мира.