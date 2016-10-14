Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз порадовал поклонников своего ораторского искусства во время обращения к жителям украинской столицы по поводу карантина из-за пандемии коронавируса.

Сперва "вечный" чемпион мира по боксу, по версии WBC, перепутал слово "після" с "піська".

А затем, осознав ошибку, запнулся на "сенсаційному". Трансляторы были вынуждены прервать эфир.

Справедливости ради стоит заметить, что из "перлов" киевского мэра давно уже можно составить целую книгу.

Напомним некоторые из высказываний бывшего боксера…

Виталий Кличко не смог сложить 13 и 3

Мэр Киева Виталий Кличко, в прямом эфире считая количество снегоуборочных машин из Германии, выдвинул гипотезу, что при сложении 13 и 3 можно получить число "15".

Дело в том, что на днях на Украину прибыла партия техники из Германии, которую Кличко встречал лично. Рассказывая о своих достижениях, мэр заявил: "Мы получили помощь от Германии. Сегодня я встречал 15 автомобилей, которые были на таможне, 13 из которых MAN, а три — Mercedes".

Трудное слово "тоталитаризм"

Напомним, в мае 2016 года во время интервью украинскому радио "Вести", мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить слово "тоталитаризм". Речь в эфире шла об успехах проводимой в стране декоммунизации.

Кличко рассказывал о том, как городские власти переименовали 150 улиц, а из всех коммунистических памятников остался всего один — памятник чекистам. По его мнению, памятники стоит собрать в одном месте и тем самым устроить историческую экспозицию.

Мэр также хотел охарактеризовать собрание памятников, как "музей тоталитаризма", однако тут нашла коса на камень.

Интернетная публика сразу же высмеяла очередной "перл" от Кличко.