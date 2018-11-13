Генсек НАТО снял с альянса ответственность за операцию в Ливии

Йенс Столтенберг сообщил, что инициатива проведения операции в Ливии исходила от "ряда европейский стран", а за столом переговоров, где принималось окончательное решение, не присутствовали представители НАТО либо США.

Позже, по словам генсека, инициативная группа, в которую входили Франция и Великобритания, осознала необходимость в "командных структурах и возможностях", которые есть у США и альянца. При этом Столтенберг не отрицает способность европейских союзников решать задачи самостоятельно, без участия США. Однако, когда речь идёт о "больших стратегических вещах", генеральный секретарь НАТО не считает разумный действовать автономно. В том же русле Столтенберг прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать "общеевропейскую" армию для обеспечения в том числе кибербезопасности. "Реальность такова, что нам нужна сильная командная структура", — резюмировал Столтенберг.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Дональд Трамп счёл оскорбительной идею Макрона о европейской армии. Также "Правда.Ру" следит за высказываниями представителей НАТО о гипотетической войне с Россией, а также комментариями отечественных специалистов.

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