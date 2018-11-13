Йенс Столтенберг сообщил, что инициатива проведения операции в Ливии исходила от "ряда европейский стран", а за столом переговоров, где принималось окончательное решение, не присутствовали представители НАТО либо США.
Позже, по словам генсека, инициативная группа, в которую входили Франция и Великобритания, осознала необходимость в "командных структурах и возможностях", которые есть у США и альянца. При этом Столтенберг не отрицает способность европейских союзников решать задачи самостоятельно, без участия США. Однако, когда речь идёт о "больших стратегических вещах", генеральный секретарь НАТО не считает разумный действовать автономно. В том же русле Столтенберг прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать "общеевропейскую" армию для обеспечения в том числе кибербезопасности. "Реальность такова, что нам нужна сильная командная структура", — резюмировал Столтенберг.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Дональд Трамп счёл оскорбительной идею Макрона о европейской армии. Также "Правда.Ру" следит за высказываниями представителей НАТО о гипотетической войне с Россией, а также комментариями отечественных специалистов.
Читайте также:
Европейцы жалуются на солдат НАТО
Список самых мощных армий Европы возглавила Россия
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились подробности увольнения краснодарского врача, заявившей пациентке-диабетику, что она "может сдохнуть тут, но не будет принята без талончика на прием".
По словам генерала Романенко, Украина готова была получить план по вступлению в НАТО в 2008 году. Но вмешались, сетует он, Россия и Германия.
Они собирались убить ряд политиков своей страны. Военнослужащие успели запастись оружием, боеприпасами и топливом.
России не стоит садиться с террористами за стол переговоров, надо рассматривать "Талибан"* как "самую настоящую национальную угрозу", считает Дарья Митина.