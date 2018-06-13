Guardian: полиция Британии спасла Россию от 1200 лютых фанатов

Правоохранители Великобритании запретили поездку в Россию более 1200 британцам, ранее совершившим правонарушения, связанные с футболом.

О конфискации паспортов сообщил журналист The Guardian Джейми Грирсон. По его словам, 1312 человек, в отношении которых действуют запреты, должны сдать паспорта в полицию.

Согласно последним данным, полиция Англии и Уэльса получила 1254 паспорта. Полиция продолжит отслеживать небольшое количество паспортов, которых не хватает, в течение турнира и будет удерживать паспорта до финала турнира 15 июля, пишет автор.

По словам заместителя начальника полиции Великобритании Марка Робертса, законодательство в сфере футбольных запретительных постановлений - «самое эффективное в своём роде и позволяет удостовериться, что большинство английских болельщиков, отправляющихся в Россию, - это настоящие фанаты, которые просто хотят получить удовольствие от соревнования».

Британские полицейские также поедут в Россию, чтобы оказать помощь своим российским коллегам в охране чемпионата, на котором ожидается около 10 тыс. британских гостей.

"Правда. Ру" ранее сообщала, что болельщики из Европы обескуражены организацией финала Лиги чемпионов, который состоялся 26 мая в Киеве.

Многочисленные жалобы на завышенные цены на билеты и жилье, а также сложности с приездом в Киев отпугнули многих потенциальных туристов.

К примеру, перелет из Лондона в Киев на время проведения матча стоил $1633, а уже через несколько дней цена опустилась до $359.

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