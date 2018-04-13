Белый дом назвал причину промедления Трампа с ударом по Сирии

дминистрация президента Дональда Трампа пояснила причины промедления президента с решением об ответных действиях на предполагаемую химическую атаку в Сирии.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, администрация Трампа продолжает изучать данные разведки и взаимодействует с партнерами. "Никаких окончательных решений не сделано", — сообщила Сандерс.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что у него есть доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.

Макрон заявил об этом в интервью телеканалу TF1. По его словам, "у нас есть доказательства, что около 10 дней назад было использовано химическое оружие — по крайней мере, хлор".

Макрон также подчеркнул, что конкретные решения будут приняты тогда, когда "они смогут быть наиболее эффективными".

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