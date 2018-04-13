Белый дом назвал причину промедления Трампа с ударом по Сирии

дминистрация президента Дональда Трампа пояснила причины промедления президента с решением об ответных действиях на предполагаемую химическую атаку в Сирии.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, администрация Трампа продолжает изучать данные разведки и взаимодействует с партнерами. "Никаких окончательных решений не сделано", — сообщила Сандерс.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что у него есть доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.
Макрон заявил об этом в интервью телеканалу TF1. По его словам, "у нас есть доказательства, что около 10 дней назад было использовано химическое оружие — по крайней мере, хлор".
Макрон также подчеркнул, что конкретные решения будут приняты тогда, когда "они смогут быть наиболее эффективными".
Читайте также:
ВОЗ отказалась подтвердить данные о химоружии в Сирии
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
NYT: Трампу советуют терзать Сирию несколько дней
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?