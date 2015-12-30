Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев

Греция, которая сейчас после того, как турецкий президент Эрдоган отказался от выполнения обязательств по сдерживанию потока беженцев, оказавшаяся последним рубежом, мешающим потоку мигрантов хлынуть в страны Евросоюза, оказывается, нарушает основные права человека.

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В этом сегодня ее обвинила американская НКО Human Rights Watch.

В организации, надзирающей за соблюдением прав человека в 70 странах, посчитали грубейшим нарушением со стороны греческих властей то, что они "не размещают 450 беженцев, задержанных береговой охраной 1 марта, в специальных лагерях и не принимают от них заявления об убежище".

Факты от Human Rights Watch

"Греция удерживает 450 человек на судне военного флота вместо того, чтобы зарегистрировать их как ищущих убежища, как этого требует международное и европейское законодательство, обвиняют правозащитники. Днем беженцы располагаются в порту Митилини на острове Лесбос, ночью их перемещают на судно. Беженцы содержатся в плохих условиях, беременным не предоставлены услуги акушеров, на 450 человек долгое время было всего три туалета, а заряжать мобильные телефоны не позволяли", — сообщает HRW со ссылкой на заявления самих беженцев.

По подсчетам аналитиков организации, большинство удерживаемых — афганцы, но 118 человек являются арабами, среди которых есть и сирийцы. Правда, основаны "подсчеты" на слухах: работники HRW на судне с беженцами не были — их туда не пустили власти Греции.

Ситуация на границе Греции с Турцией

Директор HRW по вопросам беженцев Билл Фрелик:

"Греция обязана предоставить людям безопасные и подобающие условия и принять заявления об убежище".

Греческие власти:

"Лагеря временного содержания на островах Лесбос, Хиос и Самос переполнены. Новых беженцев туда помещать невозможно:

нет места,

местные жители активно противодействуют расширению лагеря".

Напомним, что миграционный кризис в Европе начался еще в 2015 году из-за военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. Кроме беженцев, в переселениях приняли участие также мигранты, ищущие лучших условий жизни.

Тогда, по данным ООН, за год в Европу прибыло более миллиона мигрантов.

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Миграционный кризис обернулся эпидемией изнасилований

В Евросоюзе, в частности в Германии, всячески пытаются преуменьшить проблему мигрантов. Например, замалчивается увеличение числа правонарушений, совершенных мигрантами. Независимые эксперты на Западе утверждают, что недавний миграционный кризис в Европе вызвал эпидемию изнасилований в регионе.

Беженец — слово года

Экспертное жюри одного из наиболее уважаемых языковых обществ ФРГ, которое финансируется правительством, Общество немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS), ежегодно выбирает слово года. В 2015 году из 2 500 предложений было выбрано немецкое слово Flüchtlinge — "беженец". Свое решение лингвисты объяснили актуальностью данной темы.

Не нужно думать, будто бы другие слова уступали слову-фавориту. Чего стоят следующие слова: Asyl/Flüchtlinge (убежище/беженец), Pegida ("Пегида" — "Патриотические европейцы против исламизации Запада" от Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) и Islamismus (исламизм), а также Griechenland (Греция), Russland (Россия) и Volkswagen. Напомним, более 11 миллионов дизельных автомобилей этой марки по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов, в частности оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу.

Все поднятые темы представляются важными, но посмотрите, как лихо замолчали про "Пегида", выбрав куда более нейтральный вариант. Об остроте проблемы свидетельствуют сухие цифры. Если в 2013 году Берлин более или менее радостно встречал 6 000 мигрантов, то уже в этом году число беженцев в германской столице перевалило за 83 тысячи. И это еще не предел! При этом Берлин, равно как и окружающие его федеральные земли (бывшая ГДР), не являются целью орды мигрантов.

По информации немецких СМИ, до 30 процентов всех распределенных на восточногерманских федеральных землях мигрантов вскоре после своего прибытия покидают лагеря для беженцев. В Тюрингии из 26 900 зарегистрированных лиц со статусом беженцев уже выбыло от 20 до 30 процентов, сообщает местная газета Saarbrücker Zeitung. Более точными данными, из-за ненадлежащей регистрации, масс-медиа не располагают.

В Бранденбурге (эта земля кольцом окружает Берлин, превращая столицу в анклав) из примерно 30 300 прибывших в этом году беженцев осталось около 24 600. Остальные, как выразился представитель местной власти, einfach verschwunden — "попросту исчезли". Примерно также обстоит дело в остальных землях на востоке Германии.

Эпидемия изнасилований

Наплыв мигрантов, в основном молодых мужчин, порождает проблему криминализации вообще и рост числа изнасилований в частности. Еще в середине сентября писали об эпидемии изнасилований в ФРГ. Вот несколько фактов из статьи Germany: Migrants' Rape Epidemic, опубликованной на сайте Gatestone Institute — международного, независимого от партийной принадлежности общественного экспертного совета и "мозгового центра", который сообщает общественности о том, о чем умалчивают большинство средств массовой информации. Вся информация на его страницах, посвященная проблемам защиты прав человека, угрозам его свободе и суверенитету, публикуется на десяти языках.

Из редакционного комментария газеты Westfalen-Blatt следует, что полиция отказывается информировать общественность о преступлениях, к которым причастны беженцы и мигранты, потому что они не хотят придать законность критикам массовой миграции. В лагере для беженцев города Детмольд 13-летняя мусульманка была изнасилована другим беженцем. Как сообщило баварское радио Bayerischer Rundfunk, до 80 процентов беженцев/мигрантов, находящихся в лагере для беженцев под Мюнхеном, составляют мужчины, готовые платить за секс с беженкой 10 евро.

Большинство жертв изнасилований, боясь расправы, молчат. Собственно говоря, никто не занимается расследованием таких вопиющих случаев и подавно не ведет статистику преступлений на сексуальной почве. Мигранты живут скученно и вынуждены спать или пользоваться уборной без разделения по половому признаку. Однако все чаще сексуально озабоченные выходцы с Востока вырываются за пределы своих временных гетто.

11 сентября в баварском городе Меринг неизвестным "темнокожим мужчиной, говорившим на исковерканном немецком языке" была изнасилована 16-летняя местная девушка. На другой день полиция обратилась к родителям с просьбой не отпускать своих чад без сопровождения.

Изнасилование угрожает не только немкам. Двадцать шестого июля в туалете поезда был изнасилован 14-летний подросток. Полиция Хайльбронна разыскивает "темнокожего" мужчину 30-40 лет "арабской внешности". В этот же день беженец из Туниса изнасиловал в посадке в окрестностях Карлсруэ 20-летнюю немку. Полиция скрывала это преступление до 14 августа, пока об этом не сообщила местная пресса.

Полиция, впрочем, не всегда бездействует. 13 августа в земле Северный Рейн-Вестфалия были арестованы двое иракских беженцев в возрасте 23 и 19 лет, которые за школьным двором надругались над 18-летней девушкой. Девятого июня двое мигрантов из Сомали в возрасте 20 и 18 лет получили по семь с половиной лет тюрьмы каждый за подобное деяние в отношении 21-летнего немца. Негры изнасиловали парня 13 декабря 2014 года в городе Бад-Кройцнах.

Будет ли толк от карательных мер немецкой юстиции? Так, 5 июня 30-летний сомалийский беженец по имени Ali S., которого в немецкой прессе по соображениям политкорректности назвали Joseph T., был приговорен к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения за изнасилование 20-летней жительницы Мюнхена. Всего пять месяцев назад Али вышел на свободу, отсидев семилетний срок за аналогичное преступление в отношении другой немки.

В связи с подобными инцидентами руководство гимназии Wilhelm-Diess-Gymnasium в баварском городе Поккинг (Pocking) предупреждает родителей, чтобы их дочери не надевали слишком вольные наряды и своим зазывным видом не провоцировали, как дипломатично выразились учителя Missverständnisse, "недоразумений" со стороны пришельцев.

Только за первое полугодие 2015 года количество правонарушений по сравнению с прошлым годом увеличилось с 2,9 процентов до 4,4 процентов.

Из 411 567 мигрантов, которые прибыли в этом году в Евросоюз морским путем, 72 процента составляли мужчины, 13 процентов — женщины и 15 процентов — дети. Согласно статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF), среди мигрантов, которые прибыли в ФРГ в 2014 году — 71,5 процентов были юноши от 16 до 18 лет; 18-25-летних было 77,5 процентов, 25-30-летних — 73,5 процентов. Данные на 2015 год пока не опубликованы.