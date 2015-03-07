На процессе по крушению MH17 огласили показания свидетелей обвинения

10 марта на сайте Госпрокуратуры Нидерландов появился пресс-релиз о заседании суда по делу о крушении "Боинга" рейса МН17 на Украине в 2014 году.

"США знают, кто сбил малайзийский Boeing"

Напомним, что основная версия, которая была предложена следствием и поддержана обвинением, предполагает, что самолет был сбит ракетой с поля в районе села Первомайское. Причем, ракетой российской.

Очевидцы, которых видел только прокурор

Как ранее заявлял в ходе судебного процесса прокурор, есть очевидцы, которые видели, как был доставлен на поле "Бук-ТЕЛАР", говорили о выпуске ракеты и о возвращении "Бука" обратно в Российскую Федерацию.

Кто эти "очевидцы" — до сих пор неизвестно, поскольку, по мнению прокурора "существует реальный риск для их безопасности". Чтобы максимально снизить этот риск, судья решил, что "личности десятков свидетелей должны быть защищены".

Как следует из опубликованного пресс-релиза, в ходе заседания 10 марта показания некоторых свидетелей были оглашены.

"Свидетель М58 заявил, что на месте обстрела находились русские солдаты на "Бук-Телар". Свидетель сообщил, что эти солдаты, по словам присутствовавших бойцов ДНР, были из ФСБ", — зачитал представитель обвинения.

В общем, судя по всему, начинает сбываться прогноз британского обозревателя Нила Кларка, сделанный им еще в 2015 году.

Вот, что писала тогда "Правда.Ру"

Нил Кларк: Западу не нужна правда о трагедии MH17, а нужен повод для демонизации РФ

Расследование крушения малазийского лайнера Boeing MH17 под Донецком, пропавшего еще летом прошлого года, до сих пор остается незавершенным. Британский обозреватель Ник Кларк считает, что Запад, активно ратующий за непричастность Украины к этой аварии, специально затягивает процесс поиска самолета.

"Они не заинтересованы в правде, они заинтересованы только в политических играх в этой страшной трагедии и в новых обвинениях России", — приводит иноСМИ заявление Кларка.

Расследование абсолютно политизировано, считает Кларк. Это утверждение он подкрепляет примерами того, что украинские СМИ недавно заявляли, что самолет сбила российская ракета "Бук", а в качестве источника ссылались на прокуратуру Голландии, которая опровергла эти заявления.

Ник Кларк отмечает, что Запад пока так и не предоставил никаких доказательств к своим "аргументам" против России в этой ситуации, а всему потому, что иностранное военное лобби не хочет портить свою репутацию из-за этой трагедии.

"На Западе существует про-военное антироссийское лобби, которое хочет использовать трагедию MH17 для демонизации России", — резюмирует Ник Кларк.

Следствие по делу крушения лайнера действительно затянуто — об этом говорят факты. С момента трагедии прошло более полугода, а ровно месяц назад, 7 февраля, Украина отправила в Нидерланды 1 контейнер с останками жертв авиакатастрофы, о чем писала Правда. Ру.

Читайте также:

Яков Кедми: "Боинг" сбили и забыли

Тайна "Боинга-777" — в телах пассажиров

Крушение "Боинга-777": ищи кому выгодно

Как умирали пассажиры "Боинга" — судмедэксперт