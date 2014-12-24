Виктор Янукович "арестован" по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Адвокаты экс-президента требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров, утверждая, что они действуют предвзято.

Также защита требовала вызвать в суд самого Януковича, но ходатайства адвокатов были отклонены.

При этом это уже второй заочный арест за две недели. На прошлой неделе Виктора Януковича раз заочно уже арестовали по делу об узурпации власти.

О том, какими запомнились роковые дни Майдана самому Януковичу, "Правда.Ру" писала еще в 2014 году...

Янукович рассказал о разгоне евромайдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что за разгоном студентов Евромайдана 30 ноября стоит глава Администрации президента Сергей Левочкин.

Об этом он сказал в интервью изданию Аргументы и Факты.

Экс-президент Украины сделал очередное заявлением о том, что он не отдавал приказ на разгон демонстрантов. По его словам это была организованная провокация со стороны Сергея Левочкина, возглавлявшего в то время администрацию президента.

"На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для того чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания", - сказал Янукович.

Он также заявил, что "если бы я хотел этого, то вечером 19 февраля силы милиции разнесли бы Майдан. Но мне важно было найти компромисс и сохранить страну".

Свое бегство из Украины Янукович объяснил тем, что по его информации, оппозиция готовила покушение на его жизнь.

"У них был один выход - найти один из четырёх конституционных способов отстранения меня от власти. С импичментом не получилось. Признать меня недееспособным, когда я жив и здоров, - нереально. Оставались ещё два способа: добровольная отставка или смерть. Лидеры оппозиции звонили мне и убеждали подать в отставку. Я категорически отказался. После этого начались конкретные действия, которые несли угрозу мне и сопровождавшим меня людям. По той информации, которую я получал, и, самое главное, по попыткам покушений я отчётливо понял: меня решили убить", - заявил Янукович.

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