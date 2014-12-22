Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ

Мир » Бывший СССР » Украина

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что экс-президент Украины Петр Порошенко использовал для переговоров с Россией английский язык. В ведомстве отметили, что при переговорах с Порошенко всегда привлекали переводчика.

Беспорядки в Казахстане переросли в погромы

"Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка", - заявил советник Департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел России Алексей Садыков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в 2014 году к Петру Порошенко с рабочим визитом приезжал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев  прибыл в Киев с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встречи с руководством Украины.

Как известно, ранее Назарбаев заявлял, что готов предложить свои качества "честного менеджера" в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Задача сейчас заключается в том, чтобы остановить эту войну, укрепить независимость самой Украины, признать целостность территории Украины, о чем сегодня российские руководители говорят, сесть за стол переговоров", - заявил он в интервью, показанном в эфире на казахстанских телеканалах.

"Я тот, как называется, честный менеджер, который никакую сторону не поддерживает, нейтральный, который может какую-то лепту внести. Это моя добрая воля", - подчеркнул лидер Казахстана.

По его словам, Казахстан одинаково относится что к России, что к Украине.

Также Назарбаев отмечал, что для восстановления инфраструктуры на востоке Украины потребуется много средств.

"Восточная Украина вся разбита, там основные промышленные предприятия Украины, это Донбасс, это Луганск, это шахты, металлургические заводы, машиностроительные заводы. Значительная часть экономики Украины сегодня выбита из орбиты", - подчеркнул он.

Напомним, вчера, 21 декабря, в Киев прибыл президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который провел встречу с украинским президентом в закрытом режиме.

 Читайте также:

Казахстан: читатели о "русской весне"

В Европе нет лидеров, в ЕАЭС лидеры все

Не надо мямлить, и Европа сдастся

Читайте последние новости на сегодня.

Темы мид переводчик переговоры петр порошенко алексей садыков английский язык
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли
Формула небес
Звезды говорят: 2020-й - год финансовых потрясений и агрессии
Силовые структуры
Интересное об огнестрельном оружии
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Переводчик рассказал, как Путин отреагировал на его оговорку
Власти Костромы объяснили слова главы региона о борьбе с коррупцией
Протоиерей Смирнов не будет извиняться за свое скандальное заявление
Суд в Керчи арестовал украинских браконьеров на 10 суток
Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ
Путин рассказал о своей инициативе, против которой были все
Более 700 россиян застряли на острове Занзибар
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Последние материалы
Протоиерей Смирнов не будет извиняться за свое скандальное заявление
Суд в Керчи арестовал украинских браконьеров на 10 суток
Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ
Путин рассказал о своей инициативе, против которой были все
Более 700 россиян застряли на острове Занзибар
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли
Звезды говорят: 2020-й - год финансовых потрясений и агрессии
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Соломон Соловьев От демона до пророка - один шаг - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
На Украине создали фонд восстановления Донбасса
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Биатлонист из Норвегии встал на защиту Александра Логинова
Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Фрейя Зильбер продолжает издеваться над семьей Шукшиных
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Глава Костромской области: борьба с коррупцией хуже самой коррупции
Николай Платошкин: что такое новый социализм
Николай Платошкин: что такое новый социализм
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Минобороны заказало новые самолеты-амфибии Бе-200ЧС
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ