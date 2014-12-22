Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что экс-президент Украины Петр Порошенко использовал для переговоров с Россией английский язык. В ведомстве отметили, что при переговорах с Порошенко всегда привлекали переводчика.

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"Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка", - заявил советник Департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел России Алексей Садыков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в 2014 году к Петру Порошенко с рабочим визитом приезжал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Киев с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встречи с руководством Украины.

Как известно, ранее Назарбаев заявлял, что готов предложить свои качества "честного менеджера" в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Задача сейчас заключается в том, чтобы остановить эту войну, укрепить независимость самой Украины, признать целостность территории Украины, о чем сегодня российские руководители говорят, сесть за стол переговоров", - заявил он в интервью, показанном в эфире на казахстанских телеканалах.

"Я тот, как называется, честный менеджер, который никакую сторону не поддерживает, нейтральный, который может какую-то лепту внести. Это моя добрая воля", - подчеркнул лидер Казахстана.

По его словам, Казахстан одинаково относится что к России, что к Украине.

Также Назарбаев отмечал, что для восстановления инфраструктуры на востоке Украины потребуется много средств.

"Восточная Украина вся разбита, там основные промышленные предприятия Украины, это Донбасс, это Луганск, это шахты, металлургические заводы, машиностроительные заводы. Значительная часть экономики Украины сегодня выбита из орбиты", - подчеркнул он.

Напомним, вчера, 21 декабря, в Киев прибыл президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который провел встречу с украинским президентом в закрытом режиме.

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