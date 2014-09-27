Стало известно, почему премьер Малайзии ушел в отставку

Накануне старейший выборный лидер ушел в отставку. Речь идет о премьер-министре Малайзии 94-летнем Махатхире Мохамаде, который заявил о добровольном сложении полномочий главы правительства. Позже политик решил объяснить свое решение. По его словам, он не хочет работать в одном правительстве с представителями партии Национальный Фронт.

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"Причиной ухода стало его нежелание участвовать в новой коалиции совместно с депутатами ОМНО и Национального фронта, организаций, запятнанных масштабной коррупцией. Доктор Махатхир не был организатором предательского выхода депутатов его партии из правящей коалиции", - сказано в сообщении Партии демократического действия.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о призыве Малайзии ввести миротворцев ООН на Украину.

Малайзия намерена просить ООН направить миротворцев на место падения самолета компании Malaysia Airlines на востоке Украины.

Как сообщает Comments.UA со ссылкой на "Deutsche Welle", сегодня, 27 сентября, министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай обвинил Киев в том, что власти Украины до сих пор не выполнили свое обещание обеспечить безопасный доступ следователей на место крушения лайнера.

"Позиция украинского правительства вызывает у нас сожаление, - заявил министр. - Я буду просить ООН провести скорейшие консультации по поводу отправки в регион миротворцев". "Голубые каски", по его словам, должны гарантировать, что международная группа следователей получит доступ к месту крушения.

Правительство Украины, по словам премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака, не предлагает никаких конкретных сроков возвращения международных экспертов на место крушения пассажирского "Боинга-777".

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