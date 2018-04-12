Президент Трамп снова ударил по Сирии в Твиттере

Президент США Дональд Трамп снова огорошил мир своим очередным откровением о войне с Сирией в "твиттере".

"Я никогда не говорил, когда произойдет атака Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты под моей администрацией проделали большую работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наше "Спасибо, Америка"?", — пишет американский лидер.

Надо сказать, что твит вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Трампа назвали кретином, сообщили ему, что он "становится еще более сумасшедшим", о чем и объявляет каждый день, и посоветовали прекратить твитирование и идти на работу.

Ранее " Правда. Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовят ракетный удар по Сирии.

Трамп в своем твиттере ответил на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

По его словам, "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!"

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