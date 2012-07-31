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Источник Правда.Ру

Врачи опасаются, что Джулиан Ассанж может умереть

Мир

Международная группа врачей и психологов, которая состоит из 117 медиков, призвала прекратить "психологические пытки и медицинское игнорирование Джулиана Ассанжа".

Политическое убежище для Джулиана Ассанжа

"Если Ассанж умрет в британской тюрьме, как предупредил Специальный докладчик ООН по пыткам, это будет означать, что его фактически замучают до смерти", - утверждают медики в письме, адресованном британскому правительству.

24 февраля должно пройти слушание в суде по делу об экстрадиции Ассанжа в США.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о матери Джулиана Ассанжа, которая просила эквадорские власти предоставить ее сыну политическое убежище.

Мать Джулиана Ассанжа, которая прилетела в Эквадор, чтобы просить политического убежища для сына, считает, что если его выдадут с помощью Швеции в США, то там ему может грозить смертная казнь, многолетнее тюремное заключение и пытки, передает РБК ТВ.

28 июня Кристин Ассанж прибыла в эквадорскую столицу. По словам женщины, если ее сын будет выдан Соединенным Штатам, то его "могут приговорить к смертной казни или к многолетнему тюремному заключению и пыткам, наподобие тех, что сейчас приходится испытывать Брэдли Меннингу — американскому военнослужащему, который передал WikiLeaks большое количество секретных документов.

"Если власти США могут так поступать с гражданином собственной страны, то ничто не остановит их от того, чтобы обращаться так с иностранцем", — отметила Кристин Ассанж.

Ранее официальные лица Эквадора заявили, что вопрос о предоставлении австралийцу Джулиану Ассанжу политического убежища будет решен только после завершения Олимпиады в Лондоне, напоминает радио "Маяк". Сам Ассанж прибыл с аналогичной просьбой в посольство Эквадора в Лондоне 19 июня, пишут "Известия".

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Основателя скандально известного сайта WikiLeaks в Швеции подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По версии следствия, эти преступления Ассанж совершил в августе 2010 года. Осенью того же года шведская полиция объявила его в международный розыск.

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Разоблачитель попал в руки лондонских полисменов в декабре 2010 года. Формально Швеция не предъявила ему никаких обвинений. Поводом к судебному разбирательству стал европейский ордер на арест. Этот документ выдали после того, как Ассанж отказался дать в полиции показания и уехал из Швеции в Великобританию, напоминает НТВ.

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Темы суд экстрадиция джулиан ассанж британская тюрьма психологические пытки медицинское игнорирование
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