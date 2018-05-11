Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут

Выход США из Договора по ракетам средней и малой дальности кратно увеличит вероятность ядерной войны в Европе, считает эксперт "Правды.Ру" Владимир Дворкин.

Комитет конгресса США по вооруженным силам одобрил поправки, которые дают возможность президенту США Трампу выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) 1987 года. Инициатива, записанная в законе об обороне на следующий год, гласит, что Соединенные Штаты больше не будут считать договор обязательным без проверки его полного соблюдения Россией.

Выход из договора может дать возможность США разрабатывать оружие для сдерживания новых ядерных угроз со стороны Китая, сказал газете Washington Post конгрессмен Майкл Тернер. По мнению другого эксперта газеты, президента Фонда Plowshares Джо Чиринчионе, "мы находимся в новой гонке ядерных вооружений, и это эпизод борьбы".

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, этот договор был связан с тем, что к моменту его заключения непосредственно в Европе близко к границам Советского Союза размещались американские ракеты средней дальности, которые могли очень быстро в течение восьми-десяти минут достичь центральных пунктов управления СССР. Это были 108 ракет "Першинг-2" и более 400 крылатых ракет "Томагавк". "У нас же было огромное количество, около 400, только ракет типа "Пионер" с тремя зарядами на каждой ракете, не считая других ракет средней дальности, которые могли превратить всю Европу в безжизненную пустыню", — рассказал "Правде.Ру" Владимир Дворкин.

По мнению эксперта "Правды.Ру", если "договор рухнет, то не будет никаких преград для того, чтобы реанимировать эти ядерные угрозы". "Нам придется надрываться, чтобы их компенсировать, начнется новый виток гонки ядерных вооружений", — заметил Владимир Дворкин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". Проблему можно было бы решить, если бы было элементарное доверие, взаимные претензии носят чисто технический характер и на баланс сил не влияют.

Что же касается ссылок Вашингтона на растущие ядерные силы Китая, то эксперт "Правды.Ру" отметил, что "американские ядерные силы значительно превосходят по досягаемости и составу стратегических сил китайские. Но у китайцев есть колоссальные возможности, и если Пекин решит, то они могут сравняться по потенциалу и с Россией, и с США".

Напоминаем, согласно ДРСМД, стороны обязались уничтожить существующие и больше не испытывать, не развертывать, не производить баллистические и крылатые ракеты средней (от 500 до 5000 километров) и малой (от 150 до 500 километров) дальности наземного базирования. США неоднократно в последнее время обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. В качестве нарушения рассматривается разработка грунтового комплекса для ракеты 9М729, которая якобы является сухопутным вариантом ракеты морского базирования "Калибр-НК". Россия говорит, что ракета 9М729 имеет предельную дальность полета 5500 километров.

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Очевидно, что Вашингтон выходит из договора по причине того, что это ему выгодно, так как в стратегии быстрого глобального удара предусмотрено использование ядерного оружия в тактических целях. Пентагон в начале года обнародовал ядерную доктрину США, согласно которой, Вашингтон сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности, но их как-то надо доставлять.

Что касается Китая, то его армия приняла на вооружение в начале года баллистическую ракету средней дальности DF-26. Ее дальность составляет около трех тысяч километров. Сколько таких ракет и ракет более старых модификаций имеет НОАК — никто не знает. В этой связи стоит напомнить, что Китай не всегда был союзником России, а был даже противником и его ядерное оружие должно волновать российских дипломатов. Пока однако мы этого не видим.

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