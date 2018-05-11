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Источник Правда.Ру

Антироссийские санкции обернулись "туалетным ударом" по Вашингтону

Мир

Американские санкции в отношении российских бизнесменов в Вашингтоне обернулись проблемами с туалетами. 

Как пишет  The Huffington Post, сотрудники Службы национальных парков США  стали жертвами антироссийских санкций. В одном из управлений NPS - Национальной аллеи - сломались канализационные насосы, оборудование для ремонта которых должна была поставить швейцарская компания Sulzer.

Только именно эта компания оказалась  под санкциями из-за того, что контрольный пакет ее акций до недавнего времени принадлежал российской частной бизнес-группе "Ренова" Виктора Вексельберга.

Сами насосы в туалетах сломались в марте этого года, после чего администрация Национальной аллеи заказала новое оборудование у компании Chesapeake Environmental Equipment, которая занимается продажей продуктов Sulzer.

Поставка новых запчастей произошла только в апреле, и все это время сотрудникам Национальной аллеи приходилось пользоваться уборными в соседних зданиях или переносными туалетами, установленными на улице, отмечает издание.

"Проавда.Ру" ранее писала, что некоторая ясность появилась в вопросе, каким именно может быть ответ России на американские санкции. Речь, напомним, идет о законопроекте, работа над которым идет в Госдуме. До сегодня депутаты и чиновники называть конкретные меры отказывались, подчеркивая только, что они будут "болезненными" для Вашингтона. Судя по тому, что стало известно - действительно, сделать вид, что российские санкции ни на что не влияют, в Вашингтоне не смогут.

Читайте больше:

За и против: названы варианты болезненного ответа России на санкции США

 

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Темы сша россия санкции
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