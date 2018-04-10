Правительство умывает руки: россияне будут сами копить на пенсию

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что граждане должны самостоятельно заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные пенсионные системы.

Таким образом, россияне не должны надеяться только на государство. Силуанов во время выступления на апрельской конвенции в Высшей школе экономики пояснил, что "мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале, конечно".

Силуанов также напомнил, что такие ресурсы используются во многих странах. Он подчеркнул, что помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию.

"Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», - отметил глава Минфина.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что средняя пенсия в России вырастет до 16,4 тысячи рублей. Такого показателя в правительстве планируют достичь через три года. Сначала, по словам вице-премьера правительства России, нужно дойти до уровня в два прожиточных минимума. Также она считает, что единственная возможность обеспечить россиян достойной пенсией - создать солидарную страховую пенсионную систему.

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