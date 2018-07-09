Почему Вашингтон никогда не возьмет Украину в НАТО

Украинская власть все эти годы стремится присоединиться к ЕС со всеми его "демократическими законами". Особенной мечтой украинцев стало вступление в НАТО, но с этим возникли определенные сложности.

После произошедшего в 2014 году государственного переворота в Киеве начали проводить гей-парады. Но на этом демократизация страны пока остановилась.

На сегодняшний день заключена лишь невнятная «евроассоциация» вместо вступления в Евросоюз. И с присоединением к Североатлантическому альянсу не заладилось, поскольку по его правилам страна, имеющая территориальные споры с другими государствами, не соответствует критериям для вступления в военно-политический блок

Киев и сам вполне способен насовать на этом пути себе палок в колеса. Нашумевшая реформа образования Петра Порошенко, ущемляющая права национальных меньшинств в получении образования на родном языке, вызвала резкий протест со стороны Будапешта.

Фактически, Киев нарушил права не только русских, для чего в общем-то, все и затевалось, но и этнических венгров в западных областях Украины. Венгрия пообещала воспрепятствовать вступлению Незалежной в НАТО. Напомним, что для присоединения в альянсу нового члена необходимо согласие всех его участников.

На сегодняшний день Украина является страной-аспирантом Североатлантического альянса на неопределенных срок. Тем не менее, страна отказалась от своего внеблокового статуса, на законодательном уровне Россия признана агрессором, присоединение к западному военному блоку обозначено в качестве государственной цели.

При этом Киев обязался обеспечить совместимость вооружений ВСУ с натовскими стандартами. Украинские «военные эксперты» тем временем продолжают креативить на тему вступления в НАТО.

Эксперты Центра исследований армии предложили Западу разместить на территории Незалежной элементы американской системы противоракетной обороны, дивизионы Patriot и несокрушимый заслон НАТО от русских войск. По этому поводу российский военный эксперт Игорь Коротченко пояснил, что «этот шаг имел бы катастрофические последствия не столько для самой Украины, сколько для США и их безопасности. Россия этого не позволит и сделает всё, что в её силах, чтобы этих баз на Украине не появилось».

По сути, Украина - это страна, в которой много лет идет гражданская война и продолжаются кровопролитные боевые действия с применением тяжелых вооружений. Политический режим в Киеве нестабилен. Территориальный конфликт из-за Крыма остается перманентным.

Со своей стороны, Россия просто не может позволить допустить размещение американских военных баз и систем ПРО рядом со своей территорией. Подобные действия могут быть расценены как переход красной черты, за чем последует жесткая военно-политическая реакция, резюмировал Коротченко.

Таким образом, можно сделать вывод, что Вашингтон предпочтет не доводить ситуацию до полномасштабного международного кризиса.