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Источник Правда.Ру

За рубежом умер уже 10-й посол России

Мир

В Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус.

За рубежом умер уже 10-й посол России. 386743.jpeg

Как сообщили в МИД России, "ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы".

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким посла. В министерстве отметили, что дипломат был примером служения России и всегда твердо защищал ее интересы.

Как пишет РИА Новости, Олег Белоус - выпускник МГИМО, начал дипслужбу в 1973 году.

С 1998 по 2001 год занимал пост постоянного представителя России при ОБСЕ. С 2001-го по 2013-й руководил Первым европейским департаментом министерства, входил в коллегию МИД. Дипмиссию в Португалии возглавил в 2013 году.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что посол России в Судане Миргаяс Ширинский был обнаружен мертвым в своей резиденции в столице страны Хартуме.

МИД России сообщает, что Мигаяс Ширинский умер 23 августа. Суданская полиция сообщает, что смерть российского посла была ненасильственной.

Смерть Миргаяса Ширинского еще одна в череде смертей российских дипломатов. За время с июня прошлого года ушел из жизни временный поверенный в делах РФ в Украине Андрей Воробьев, был застрелен российский посол в Турции Андрей Карлов, в Греции скончался российский консул Андрей Маланин, в Индии умер посол России Александр Кадакин, в Нью-Йорке умер полпред России в ООН Виталий Чуркин.

Убийства и покушения на послов в XXI веке

28.03.03 г. в столице Кот‑д'Ивуара Абиджане был убит посол Саудовской Аравии в Кот‑д'Ивуаре Мохаммед Ахмед Рашид.

29.12.03 г. был смертельно ранен в Бурунди посол Ватикана Майкл Кортни.

02.07.05 г. был похищен в Багдаде посол Египта в Ираке Ихаб аш‑Шериф. Тело до сих пор не найдено.

27.07.05 г. в Ираке был казнен исламистами взятый в заложники алжирский посол Али Бельарусси.

20.08.06 г. подвергся нападению бандитов посол России в Кении Валерий Егошкин. После лечения от ножевого ранения посол вернулся к исполнению своих дипломатических обязанностей.

20.09.08 г. посол Чехии в Пакистане Иво Ждярек погиб во время теракта в Исламабаде.

29.11.11 г. подвергся нападению посол РФ в Катаре Владимир Титоренко. Ему нанесли несколько ударов сотрудники службы безопасности аэропорта Дохи.

27.07.12 г. посол Венесуэлы в Кении Ольга Фонсека была задушена в Найроби. Происшествие было подано как убийство на бытовой почве.

12.09.12 г. в Бенгази были убиты посол США в Ливии Кристофер Стивен и три сотрудника американского консульства.

 

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