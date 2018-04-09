"Это Путин виноват": нищие украинцы массово воруют в России

Сотрудники полиции стали чаще привлекать к ответственности граждан Украины, фигурирующих в уголовных делах типа мелких краж из супермаркетов.

По словам бесплатных государственных адвокатов, обвиняемые прежде всего винят в этом российские власти, которые ,отменили для приезжих из соседней страны все прежние миграционные льготы и привилегии и ставят бюрократические препоны при оформлении документов.

Таким образом, украинцы считают, что Россия сама подталкивает их к нарушению законов. Адвокат по назначению Евгений Лоханов добавил, что по количеству совершенных в РФ преступлений приезжие из Украины, похоже, уже обгоняют мигрантов из среднеазиатских государств.

"В последний год это стало массовым явлением - из супермаркетов поступают тысячи жалоб на украинцев. Ежедневно следователям на стол попадают десятки таких дел. У меня у самого бывает по три судебных заседания подряд", - пояснил он.

Поясняется, что из-за отмены прежних привилегий и льгот, которые они получили в России после 2014 года, жить здесь им стало гораздо сложнее. Как пояснил адвокат Владимир Постанюк, на все оформление документов требуется 100 тыс. руб., а средний заработок в Украине - 6,5-11 тыс. руб.

При этом в комитете помощи беженцам "Гражданское содействие" сообщили, что выдворяют всех, у кого не в порядке документы, "даже если это выходцы из Донбасса".

Депутаты Госдумы сегодня обсуждают возможность точечной гуманизации миграционного законодательства. Среди поправок есть и ускоренная процедура получения украинцами официального миграционного статуса.

Напомним, что, по данным МВД, с 2014 года в Россию иммигрировало около 2,5 млн граждан Украины. Гражданам страны было оформлено в РФ более 670 тыс. патентов и 175 тыс. разрешений на работу.

Стоит добавить, что с 1 сентября 2017 года в России начали действовать упрощенные правила получения российского гражданства украинцами. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Чтобы стать гражданином РФ гостям из "незалежной" потребуется лишь нотариально заверенное заявление об отказе от предыдущего гражданства. В МИД Украины нововведение назвали дискриминацией, заявив, что принятие этого закона демонстрирует полное неуважение к нормам международного права.

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