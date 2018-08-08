Сенаторы США готовятся объявить Россию страной-террористом

Соединенные Штаты Америки внесли в конгресс новое положение о санкциях в отношении Российской Федерации. В документе, помимо прочего, говорится о необходимости отыскать активы российского президента Владимира Путина, а также о том, что Россия является пособником мирового терроризма.

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Положение носит название "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018". В нем предлагается свести абсолютно все существующие на сегодняшний день антироссийские санкции под единый знаменатель. Также, согласно законопроекту, Вашингтон создаст особый отдел, который будет курировать действия Соединенных Штатов Америки по санкциям в отношении России с европейскими государствами.

Сенаторы, поддержавшие законопроект, требуют от Российской Федерации вернуть Крым в состав Украины и отказаться от спонсирования военных действий на Донбассе. Представители американского правительства также призывают Москву перестать поддерживать сепаратистов Грузии и Молдавии. Помимо этого власти США требуют от России прекратить ее участие в военных действиях на территории Сирии, выйти из союза с проправительственными войсками страны и больше не поддерживать режим Башара Асада.

Недовольны американские сенаторы и Дональдом Трампом. Они призывают главу США к более четкой и ясной политике в отношении России, а также требуют от него свести на нет его риторику о кризисе в Североатлантическом альянсе.

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