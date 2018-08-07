Китай предложил России заменить США на своем рынке

Торговое противостояние Пекина и Вашингтона дает шанс Москве занять место на китайском рынке. Об этом сказал генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом, старший экономист Хэ Чжэньвэй.
Он подчеркнул, что страна ввозит большое количество сельскохозяйственной продукции из США. Эти объемы будут снижаться, поэтому необходимы страны, которые смогут удовлетворить запрос Китая. Особо спикер отметил поставки сои, подчеркнув, что у нее есть важное достоинство: она не трансгенная.
Пекин уже импортирует из Москвы полмиллиона тонн бобовых. При условии что российская сторона будет выращивать больше продукции, инвесторы из Пекина будут покупать товар. Хэ Чжэньвэй подчеркнул, что сделки должны приносить пользу обеим странам.
Стоит напомнить, что Вашингтон ввел пошлины против Пекина, он ответил зеркально и объявил о начале "крупнейшей торговой войны". Позже США продолжили практику пошлин, а 3 августа Bloomberg рассказал, что Пекин обложит пошлинами импорт американского сжиженного природного газа.
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