Боевики на юге Сирии сложили оружие

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, проправительственным войскам Сирийского государства с помощью российских военных удалось уговорить лидеров бандформирований сложить оружие. Это произошло на юге Сирии, в провинции Дераа.
В официальном сообщении российского Министерства обороны сообщается, что в результате переговоров удалось добиться от боевиков следующего. Во-первых, террористы обязаны прекратить боевые действия, во-вторых, сдать свое вооружение и в-третьих, освободить занимаемые ими населенные пункты.
Помимо этого, в рамках достигнутых соглашений, некоторые боевики вместе со своими семьями по желанию могут отправиться в провинцию Идлиб, в данный момент неподконтрольную правительству Сирийского государства. Там до сих пор царит неспокойная и тревожная обстановка. Например, не так давно, в апреле, в административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Еще около полутора сотен получили тяжелые ранения.
Напомним, что военная операция Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике началась в 2015 году. Российская армия совместно с правительственными войсками и проправительственными военными формированиями сражается против боевиков. Данная военная операция РФ — первая в истории постсоветской России, когда российские военные приняли участие в боевых действиях за пределами бывшего Советского Союза.
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