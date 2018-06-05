ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"

Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Так он отреагировал на учения, которые планирует провести Киев в акватории Азовского моря.
Захарченко отметил, что на празднике, посвященном Дню Победы, было представлено не все оружие, что строит на страже ДНР. Также лидер подчеркнул, что у ДНР есть реактивная система залпового огня "Чебурашка".
Напомним, что в понедельник стало ясно об украинском намерении закрыть 3 морских "отрезка" на все летние месяцы. По сведениям журналистов, там будут проходить зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы.
Читайте также:
США и Украина проводят совместные учения в Черном море
Atlantic Council: НАТО поможет Украине подготовиться к захвату Крыма
США развернут военные базы по всей Украине
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой