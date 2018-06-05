ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"

Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Так он отреагировал на учения, которые планирует провести Киев в акватории Азовского моря.

Фото: dnr-news.com

Захарченко отметил, что на празднике, посвященном Дню Победы, было представлено не все оружие, что строит на страже ДНР. Также лидер подчеркнул, что у ДНР есть реактивная система залпового огня "Чебурашка".

Напомним, что в понедельник стало ясно об украинском намерении закрыть 3 морских "отрезка" на все летние месяцы. По сведениям журналистов, там будут проходить зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы.

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