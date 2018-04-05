В Кремле пообещали США жесткий ответ за хамство

В России заявили, что США придется ответить за хамский отказ от консультаций с РФ по кибербезопасности, которые должны были пройти в Женеве в феврале.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Он напомнил, что первоначально США были готовы к консультациям экспертов по кибербезопасности, готовилась повестка этих переговоров, но потом американская сторона от них отказалась.

"Ни за кем мы бегать не будем, ни в какие закрытие двери, как сказал (министр обороны РФ Сергей) Шойгу, мы больше стучать не будем. Я прямо говорю, что за хамское поведение ответить придется. Манера, в которой были отменены этих консультации, носила абсолютно хамский, недипломатический характер", - сказал Крутских, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее сообщалось, что в МИДе пояснили, что США "безобразным вызывающим образом" и под надуманным предлогом сорвали консультации с Россией по кибербезопасности.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что конгресс США посчитал, что создание совместной с Россией рабочей группы по кибербезопасности не безопасно. Сенаторы считают, что Москве в этой сфере доверять не следует.

"Я не думаю, что мы можем ожидать, что русские могут быть какими-то надежными партнерами в такой области, как создание группы по кибербезопасности", - сказал телекомпании CNN старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Он поставил под сомнение слова Трампа о том, что тот на саммите "большой двадцатки" якобы оказал давление на Владимира Путина, обсуждая с ним вопрос якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы в США. "Как мы можем поверить, что президент серьезно давил на Путина, когда лишь за день до этого он говорил, что мы не знаем, несет ли Россия ответственность" за вмешательство в американские предвыборные процессы, сказал конгрессмен.