Курц: Австрия выступает за хорошие отношения с Россией

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что Вена отказалась высылать российских дипломатов, поскольку является приверженцем идеи сохранения хороших отношений с Россией.

Курц в эфире телеканала Puls 4 пояснил, что "треть стран ЕС не стала высылать россиян, и мы в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ".

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила СМИ, что посол Великобритании многократно выражал Вене протест из-за отказа высылать российских дипломатов.

Стоит добавить, что в интернете появлялись непроверенные сообщения о том, что княжество Лихтенштейн выслало 0,7 российских дипломатов из страны в знак солидарности со странами ЕС.

Как якобы сообщал государственный телеканал Liechtenstein24, премьер-министр страны Адриан Хаслер, "мы очень обеспокоены отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери. Для своей безопасности вышлем из Вадуца 0,7 российских дипломатов. Выслать больше нам не позволяет количество их дипломатов - 1 человек".

"Полагаю, высылка будет условной, ведь мы не можем выслать его по частям. Кроме того, мы будем бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Хорошо, что наши футболисты туда не пробились", - приводят некоторые СМИ слова политика.

Примерно из этой же серии сообщение на тему того, что Люксембург принял решение выслать из страны пса посла России в Герцогстве - Барбоса. Такое решение было принято по итогам совещания посла Герцогства в РФ Жана Клода Кнебелера и руководителя МИД Жана Ассельборна.

"Мы не смогли найти шпиона среди российских дипломатов, поэтому в знак солидарности со странами ЕС, вышлем собаку российского дипломата. Не думаем, что нас ждут ответные меры, поскольку у наших дипломатов в Москве нет собак", - сообщил Ассельборн.