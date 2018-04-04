Как твоя бывшая: Британия "зачищает" обвинения в адрес России

4 апреля МИД Великобритании удалил твит от 22 марта, где говорилось о том, что лаборатория Портон-Даун подтвердила происхождение химиката из России.
Об этом говорится в телеграм-канале издания RT, сообщение которого привела у себя Маргарита Симоньян с комментарием: "Ну все, посыпались."
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что исполнительный директор химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Айткенхед пояснил, что невозможно доказать, что вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь, было изготовлено в России.
По его словам, данное вещество в Портон-Дауне идентифицировали как "Новичок". При этом "мы не определили точный источник (изготовления вещества), но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе данные и сделать выводы, к которым оно пришло", добавил Айткенхед.
Стоит добавить, что он не пояснил, работала ли лаборатория над созданием аналогичных веществ и есть ли в Портон-Даун образцы вещества.
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