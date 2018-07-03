Эксперты выяснили количество ядерных ракет у Си Цзиньпина

Власти Китая намерены продолжать модернизацию ядерного арсенала, который на данный момент насчитывает 280 боеголовок.
Как пояснили представители Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и Роберт Норрис, "Китай продолжает программу модернизации ядерного оружия, начатую в 1980-е годы".
Об этом они сообщили в статье для академического журнала Bulletin of the Atomic Scientists. На сегодняшний день, согласно оценкам специалистов, 48 из 280 китайских боеголовок являются баллистическими ракетами морского базирования.
Сообщается, что американские СМИ подсчитали, что Пекин проводит ядерные испытания в пять раз чаще, чем Соединенные Штаты. К примеру, Китай в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года провел около 200 лабораторных экспериментов по моделированию физики ядерного взрыва.
Такую информацию опубликовала китайская Академия инженерной физики. А согласно данным издания South China Morning Post, Соединенные Штаты провели только 50 таких тестов в аналогичный период.
По этому поводу пекинский военно-морской эксперт Ли Цзе заявил, что, несмотря на маловероятность развертывания Китаем своего ядерного оружия, стране по-прежнему необходимо его разрабатывать.
"Если другие страны используют ядерное оружие против нас, мы должны иметь возможность ответить. Вероятно, поэтому ведутся исследования по разработке нового оружия", - продолжил о
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