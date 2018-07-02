WSJ поймало Ким Чен Ына на подготовке ядерной атаки

Ежедневное деловое издание Соединенных Штатов Америки "The Wall Street Journal" заявило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын готовится к ядерной атаке. Так, авторы газеты указали на то, что Корейская Народная Демократическая Республика расширяет комплекс своих баллистических ядерных ракет.
Об этом, по словам представителей "The Wall Street Journal", стало известно от специалистов, что провели анализ снимков из космоса.
Сотрудники Миддлберийского института проанализировало спутниковые снимки, что были сделаны в апреле и июне текущего года. Так, представители института пришли к выводу, что в то время как Дональд Трамп и Ким Чен Ын вели переговоры в Сингапуре о денуклеаризации полуострова, в Северной Корее вовсю шли работы над обустройством ракетного комплекса в города Ханмын.
Из этого следует, что лидер КНДР Ким Чен Ын, несмотря на официальные рабочие встречи и готовность к диалогу с президентом Соединенных Штатов Америки, ведет свою игру. Очевидно, что Ким Чен Ын лишь притворяется, что, возможно, в будущем, согласится на процесс денуклеаризации вверенного ему государства.
Американское правительство отказалось комментировать данную информацию, но признало, что продолжает следит за действиями Корейской Народной Демократической Республики.
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