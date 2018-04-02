Bloomberg сообщил о критических проблемах F-22 и F-35

Американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II США являются самыми маневренными и незаметными истребителями в мире.

Они относятся к классу старых боевых самолетов и используют современные системы для передачи угроз и целей на земле и в воздухе. Но есть определенные проблемы в их взаимодействии.

Как пишет Bloomberg, F-22, первоначально разработанный как истребитель превосходства в воздухе, был создан в 1980-х г.г. с целью разработки технологии невидимости против советских целей.

При этом требования самолета к максимальной скрытности распространяются на его системы связи. Но бюджетные соображения и первоначальный оптимизм по поводу мира после холодной войны сократили его производство. В 2009 году тогдашний министр обороны Роберт Гейтс завершил программу.

Проблета сегодняшнего дня заключается в возможности интеграции системы с другим парком "истребителей пятого поколения". Канал передачи данных F-22 (IFDL) является гораздо более старой системой, чем система Tactical Link 16, используемая на новом F-35.

В то время как протокол IFDL F-22 может получать данные от F-35 и других союзнических самолетов, таких как F-16 и Eurofighter Typhoon, он не может передавать обширный массив ситуационных данных, которые он собирает.

Как Raptor, так и Lightning II известны как самолеты "пятого поколения" из-за их скрытности, датчиков и других возможностей. Самолеты, такие как ВВС F-15 и F-16 и Военно-Морского Флота F / A-18 являются "четвертым поколением".

Таким образом, компании-производители сейчас работают над краткосрочными исправлениями проблем связи F-22. В долгосрочной перспективе ВВС хотели бы найти способ расширить существующий профиль скрытности на свои модернизированные системы связи и радиолокации. Это вопрос национальной безопасности, считают эксперты.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что уникальный шанс оценить возможности американских самолетов дал России конфликт на Ближнем Востоке. В том числе речь идет о новейших F-22.

Об этом заявила генерал-лейтенант ВВС США Вералинн Джеймисон. Сведения, которые российская сторона могла получить о действиях американских ВВС, Джеймисон назвала "бесценными".

"Российская сторона может узнать многое, всего лишь наблюдая за тактикой и техникой коалиции под руководством США", - заявил изданию эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.

По его словам, практика отслеживания таких самолетов, как F-22, с помощью радаров, может принести российским ВКС огромную пользу.

Это связано с тем, что американский истребитель полагается на свою малозаметность как на основное преимущество перед российскими оппонентами, которые по меньшей мере не уступают, если не превосходят его в непосредственном воздушном бою.

В результате превосходство "невидимых" самолетов вроде F-22 может быть серьезно подорвано.

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