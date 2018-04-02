Лавров жесток: Британия заигралась, настало время отвечать

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все обращения Москвы к Лондону о консульском доступе к Скрипалям отклоняются или остаются без ответа.

По его словам, власти Великобритании не смогут уйти от ответов на вопросы, которые возникают в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

Лавров пояснил, что аналогичные вопросы Лондону задают и серьёзные эксперты, и руководители правительств целого ряда государств.

Он добавил, что "уйти от ответов на эти вопросы, я думаю, уже не получится, потому что они уже слишком очевидны и слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались".

До этого МИД России прокомментировал "слайды", представленные Великобританией, следующим образом: "это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".

Так отреагировала на презентацию на своей станице в социальной сети официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, 4 марта в английском Солсбери на скамейке в парке обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое производилось в СССР с 1970-х годов. Великобритания и еще 24 стран выслали российских дипломатов из своих стран. Москва ответила зеркально.