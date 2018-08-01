Трамп призвал не позорить Америку и закрыть дело о "вмешательстве России"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к генеральному прокурору Джеффу Сешнсу с требованием свернуть расследование вмешательства Российской Федерации в американские выборы. Об этом глава США написал в своем аккаунте в Twitter. По его словам, расследование это лишь сильнее "запятнает" Штаты.
Дональд Трамп заявил, что необходимо немедленно прекратить "охоту на ведьм". Роберт Мюллер, спецпрокурор США, ведущий это дело, по уши погряз в конфликте интересов, считает Трамп. По его словам, он не видит смысла в дальнейшем расследовании. А те демократы, что в связи с расследованием делают для Мюллера всю грязную работу — позор для США, заявил американский президент.
Напомним, что России вменяется не только вмешательство в американские выборы, но и установление взаимовыгодного сотрудничества с Дональдом Трампом. Это громкое дело расследует как Роберт Мюллер, спецпрокурор США, так и комитет по разведке палаты представителей и конгресс.
В Москве же все обвинения в свой адрес отрицают и называют выдуманными. Так, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков нарек обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными" и лишенными каких-либо доказательств в принципе.
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