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Источник Правда.Ру

США получают ответные санкции от соседних стран

Мир

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал совершенно неуместным решение администрации США поднять пошлины на импорт стали и алюминия, заявив, что это "оскорбление".

США получают ответные санкции от соседних стран. 387563.jpeg

По его словам, "эти тарифы абсолютно неприемлемы". Трюдо также назвал Канаду безопасным поставщиком "металлов для американских военных", отметив, что идея угрозы безопасности для США "немыслима."

Он также назвал тарифы "карательными", отметив, что у США есть профицит торговли сталью с Канадой в $2 млрд. По сути, он анонсировал ответные тарифы против США.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд объявила встречные тарифы за "каждый доллар, взимаемые США с канадцев", начиная с 1 июля. Такая схема будет действовать до тех пор, пока США не отменят пошлины на сталь и алюминий. 

США получают ответные санкции от соседних стран. 387565.jpeg
Фото: www.zerohedge.com

Эксперты Goldman считают, что решение о распространении тарифов на Канаду и Мексику повлечет за собой  ослабление перспектив соглашения НАФТА. Позиция администрации США на переговорах часто непредсказуема, поэтому существует риск чрезмерного толкования любого отдельного события.

Тем не менее, в Goldman отмечают, что эффект таких взаимных тарифов  должен быть небольшим. Да и сам Трюдо ясно дал понять, что "отношения Канады и США являются глубокими и сложными", но предупредил, что " США такими мерами нанесут вред собственным производителям". 

До этого председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал меры, на которые готова пойти Европа в ответ на действия США. Речь идет о введении Америкой пошлин на сталь и алюминий, что может больно ударить по европейским поставщикам.

"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты - (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", - цитируют Юнкера европейские СМИ.

Об этом председатель ЕК заявил в интервью немецкому телевидению.

"Если американцы введут тарифы на сталь и алюминий, мы должны так же относиться к американским продуктам. Мы должны показать, что тоже можем принимать меры", - пояснил Юнкер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно и нужно вводить торговые ограничения на благо страны.

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Темы сша пошлина джастин трюдо
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