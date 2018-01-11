"Акции, которые направлены против нашей базы «Хмеймим» (действия диверсионной группы, бесплотники) - у нас второй день уже стали говорить о том, что это происки США. Но это происки Турции", - заявил в интервью Pravda.ru директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров
"Это не разовая акция! Идлиб и Восточную Гуту надо зачищать. Хватит нам смотреть на действия Эрдогана. Пора очищать священную сирийскую землю от турецкого ига", - считает эксперт
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Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
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