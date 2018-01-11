Семен Багдасаров: Атаки на российские базы в Сирии - происки спецслужб Турции

"Акции, которые направлены против нашей базы «Хмеймим» (действия диверсионной группы, бесплотники) - у нас второй день уже стали говорить о том, что это происки США. Но это происки Турции", - заявил в интервью Pravda.ru директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров



Семен Багдасаров: Атаки на российские базы в Сирии - происки спецслужб Турции

"Это не разовая акция! Идлиб и Восточную Гуту надо зачищать. Хватит нам смотреть на действия Эрдогана. Пора очищать священную сирийскую землю от турецкого ига", - считает эксперт