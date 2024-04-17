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Судьба первых автономных профсоюзов в СССР через 35 лет

1:03
Правда ТВ

Давайте вспомним, как возникли первые независимые профсоюзы в СССР 35 лет назад, и рассмотрим их текущее положение. Мы проанализируем их развитие, роль в современной России, а также обсудим перспективы вместе с Сергеем Храмовым — одним из организаторов первого независимого профсоюзного объединения в стране и генеральным инспектором труда Союза профсоюзов России.

Ведущая передачи — секретарь Центрального Комитета Объединённой Коммунистической Партии, историк и политик Дарья Митина.

В ходе нашего обсуждения мы также проложим путь через историю создания профсоюзов и обратим внимание на различные виды профсоюзов, включая профсоюз работников образования и профсоюз работодателей.

Особое внимание уделим роли профсоюзов в Москве, крупнейшем городе России, и их взаимоотношениям с работодателями. Мы также обсудим важность профсоюзов для работников в современном мире и перспективы их дальнейшего развития.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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