Демографический кризис: Почему Россия на грани вымирания? Мнение РПЦ

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В 2024 году демография России остаётся одной из важнейших проблем. Население России убывает, страна на грани вымирания. Причины этого явления разнообразны: от низкой рождаемости до миграции. Аборты также оказывают значительное влияние на демографическую ситуацию. Как спасти Россию от демографической катастрофы? Свое мнение в эфире Pravda.Ru выразил Архимандрит Александр (Глоба). Ведущая — главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.