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Откуда у страха ноги растут: почему взрослые гонят детей с особенностями

Правда ТВ » Точка зрения

Море возмущённых откликов вызвало видео из Санкт-Петербурга, появившееся накануне в Сети. Очевидцы сняли, как женщина, не стесняясь в выражениях, гонит с игровой площадки элитного ЖК детей с особенностями развития. Агрессивная молодая бабушка объясняла свои действия тем, что эти дети пугают её внучку.

Скандал в Петербурге задел за живое: почему гонят детей с особенностями

Действительно ли дети с особенностями могут быть опасны для окружающих? Можно ли допускать, чтобы обычные дети играли вместе с ними? Тем более многих пугает миф, что эти дети более агрессивны, неадекватно реагируют.

"За всей этой историей, которая произошла на площадке, стоит мощнейший страх, который называется ксенофобия. На профессиональном языке, это страх чужого, боязнь того, кто отличается от тебя. И ребёнок с особенностями запускает на автомате этот страх. Он другой, значит, может быть опасен. Мы этот страх не контролируем, только на уровне культурных установок можем его остановить", — делится своим экспертным мнением в интервью Pravda.Ru детский психолог Екатерина Бурмистрова.

Как уверяет эксперт, ребёнок-инвалид не опасен для обычных детей, у него могут быть проблемы

  • со здоровьем,
  • с речью,
  • сложности с обучением,

но опасности он не представляет.

Как можно подготовить своего ребенка к встрече с такими детьми? Как правильно было бы взрослым вести себя в этой ситуации?

"Я рекомендовала бы родителям рассказывать ребёнку, что люди могут быть разными, что есть дети с особенностями, которым не повезло, поскольку они родились с какой-то проблемой: кто-то не может говорить, кто-то не может ходить, кто-то говорит, но ему не хватает слов, поэтому он начинает кричать и размахивать руками, у кого-то есть сложности с контролем своих движений. И нужно ребёнку заранее, до того, как он столкнулся с таким, объяснить, что такое вообще бывает", — поясняет эксперт.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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