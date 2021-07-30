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Александр Горский: литературу добивают макулатура и маркетинг

Правда ТВ » Диалоги

Автор остросюжетной прозы, писатель Александр Горский поделился своим отношением к литературному процессу в современной России.

Писатель Александр Горский: маркетинг убивает литературу

Помимо того, он отметил, что издаётся огромное количество макулатуры, рынок убивает творчество. Тиражи падают, цены на книгу ползут вверх, а книгоиздатели условно подразделяют произведения на жанры.

Собеседник Pravda.Ru посетовал на то, что писатель у нас не в состоянии прожить, кормясь своим творчеством. В частности, самому Александру Горскому уделять время литературе помогает его опыт предпринимательства. В противном случае литератор едва ли сможет выжить.

Литературные премии выдают писателям, которых никто не читает, а авторов по-настоящему достойных произведений книгоиздатели искусственно расфасовывают по низким и высоким жанрам.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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