Вечеринка дома. Как не заскучать?

Каждый мечтает о том, чтобы любое праздничное событие было ярким и осталось в памяти надолго. Но организация праздника — процесс трудоёмкий. Кто-то обращается за помощью к профессионалам, другие отдают предпочтение самостоятельной организации. И делают выбор в пользу уютного домашнего празднования.

Тимур Скляров: Как организовать праздник дома?

Как организовать праздник дома и сделать его ярким и запоминающимся? Об этом рассказывает ведущий частных и международных мероприятий Тимур Скляров.

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