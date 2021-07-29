Вечеринка дома. Как не заскучать?

Каждый мечтает о том, чтобы любое праздничное событие было ярким и осталось в памяти надолго. Но организация праздника — процесс трудоёмкий. Кто-то обращается за помощью к профессионалам, другие отдают предпочтение самостоятельной организации. И делают выбор в пользу уютного домашнего празднования.
Как организовать праздник дома и сделать его ярким и запоминающимся? Об этом рассказывает ведущий частных и международных мероприятий Тимур Скляров.
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