В Свердловской области есть своя Пизанская башня

Евразийское содружество специалистов туриндустрии продолжает знакомить с возможностями внутреннего туризма в России.

PROтуризм: Как превратить башню в бренд территории? Город Невьянск делится опытом

Очень необычный музей находится в Свердловской области, в городе Невьянске.

Чем он необычен? А тем, что его главным экспонатом является башня, не простая, а наклонная, которую многие сравнивают со знаменитой Пизанской.

Как башня связана со знаменитыми промышленниками Демидовыми и какие тайны хранит, рассказывает генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

Беседовала Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии – ЕСОТ.

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