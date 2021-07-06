Евразийское содружество специалистов туриндустрии продолжает знакомить с возможностями внутреннего туризма в России.
Очень необычный музей находится в Свердловской области, в городе Невьянске.
Чем он необычен? А тем, что его главным экспонатом является башня, не простая, а наклонная, которую многие сравнивают со знаменитой Пизанской.
Как башня связана со знаменитыми промышленниками Демидовыми и какие тайны хранит, рассказывает генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.
Беседовала Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии – ЕСОТ.
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