В Иране новый президент, но всё по-старому?

Председатель Верховного суда Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси победил на президентских выборах, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн иранцев.

США vs Иран: договариваться или давить?

Кто такой Раиси и как может измениться Иран при новом президенте?

Как сложится судьба иранской ядерной сделки?

Какими будут отношения Ирана с Соединёнными Штатами, Евросоюзом, Россией, соседними государствами?

Эти и другие вопросы в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым.

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