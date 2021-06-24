В Иране новый президент, но всё по-старому?

Председатель Верховного суда Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси победил на президентских выборах, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн иранцев.
Эти и другие вопросы в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым.
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