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Израиль: граждан без прививок жёстко прессуют

Правда ТВ » Точка зрения

Член комиссии по делам молодёжи и спорта мэрии израильского города Ришон-ле-Цион Владислав Молочников, в стране приняты настолько суровые меры, с целью привить как можно большее количество людей, которые россиянам даже не снились в страшном сне.

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Израильтян без маски штрафуют, а работодатели угрожают увольнением сотрудникам, не сделавшим прививки.

По состоянию на 23 июня приблизительно 72% граждан Израиля вакцинировались, однако данная мера не спасает от повторного заражения коронавирусной инфекцией, хотя ослабляет течение заболевания и не допускает случаев летального исхода.

Граждане самой вакцинированной страны в мире не только пребывают в шоке от предпринимаемых правительством мер, но и заразились штаммом вируса "Дельта".

Собеседник Pravda.Ru утверждает, что русскоязычные граждане Израиля благодарны СССР и лично Сталину за создание еврейского государства. Большинство из них с надеждой смотрят на Россию и желают россиянам процветания и здоровья.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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