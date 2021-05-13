Ильшат Гафуров о трагедии в Казани: систему образования нужно пересмотреть

Ректор Казанского федерального университета, академик Российской академии образования Ильшат Гафуров считает, что после трагедии в Казани необходимо пересмотреть всю российскую систему образования в целом.

Ильшат Гафуров: Трагедия в Казани вопиет о пересмотре всей системы образования

Об этом он рассказал в видеоэфире "Правды.Ру".

Ректор университета сообщил об ужасном психологическом состоянии преподавательского сообщества и сказал о том, что нужно незамедлительно перестраивать всю систему образования так, чтобы подобные трагедии не повторялись.

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